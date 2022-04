V zapor zaradi varstva okolja

Ly Chandaravuth je 22-letni študent prava na najstarejši univerzi v Kambodži, Royal University of Law and Economics, ki že od leta 1949 deluje v Phnom Penhu, prestolnici države. Hkrati je član okoljske organizacije Mati narava, ki z videoposnetki in prispevki v družbenih medijih javnost opozarja na okoljske grehe, ki se dogajajo v milijonski metropoli in drugod po državi. Junija 2021 so ga aretirali, zaradi očitka, da hujska k prevratu, in zaradi žalitve njegovega veličanstva, kralja Norodoma Sihamonija. Pet mesecev je preživel v zaporu. Skupaj z več mladimi aktivisti v tej okoljski organizaciji se namreč Ly Chandaravuth bori proti masivnemu uničevanju okolja v Kambodži, katerega posledice nosijo lokalne skupnosti in revno prebivalstvo, bogati posamezniki in korporacije iz tujine pa se okoriščajo z njim. Zato je Ly s svojimi soborci tudi čedalje ostrejši trn v peti tamkajšnjim oblastem. Nedavno je v pogovoru za nemški tednik Spiegel dejal, da je Kambodža dežela mnogih naravnih bogastev, vendar jih vlada brezsramno izkorišča ne glede na okoljske posledice. V državi se ilegalno trguje z divjimi živalmi, ilegalno se krči gozdove, samo od leta 2011 se je površina, poraščena z gozdovi, zmanjšala za 60 odstotkov. Na novo so zrasla cela mesta, posega se v obalo, v prestolnici pa iz reke Mekong črpajo pesek zato, da bi zasuli naravna jezera in na njih zgradili luksuzne stolpnice s stanovanji, ki si jih lokalno prebivalstvo ne more privoščiti. Reki se je zato znižala gladina, zaradi česar vanjo vdira ocean, slana voda pa pomori sladkovodne ribe, ki so glavni vir prehrane lokalnega prebivalstva. To trpi tudi zato, ker se zaradi poseganja v reko njeni bregovi udirajo, ruši se infrastruktura, v nevarnosti so tudi njihova bivališča ob reki.