Na četrto mesto se je po glasovnicah iz tujine uvrstila stranka Nova Slovenija - Krščanski demokrati. Presenečenje izven meja domovine so tudi rezultati stranke Vesna in stranke Alenke Bratušek, saj sta dobili skoraj enako število glavo, Zeleni 92 in SAB 102 glasova. Zaenkrat je osmoljenec iz tujine stranka Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo s skupaj dvema glasovoma.

Gibanju Svoboda največ glasov v Trstu, na Dunaju in v Londonu, SDS zmagovalec v Buenos Airesu

Med vsemi veleposlaništvi smo po številu glasov podrobneje pogledali prva štiri, kjer je bilo oddanih največ glasovnic. Absolutni zmagovalec po številu oddanih glasov je veleposlaništvo v Buenos Airesu, kjer je svoj glas oddalo 1031 volivcev, od tega jih je za odhajajočo vladno SDS glasovalo 611, za Novo Slovenijo - Krščanske demokrate pa 318 volivcev. Čisto drugačna slika je v sosednjih dveh državah in v Veliki Britaniji. Na generalnem konzulatu v Trstu je prišlo na volišče 470 državljanov RS in svoj glas največkrat oddalo za zmagovalno Gibanje Svoboda, teh je bilo 120, sledili sta Levica s 83 glasovi in SD, ki je zbrala 72 glasov. Na veleposlaništvu RS na Dunaju so v skrinjico vrgli 365 volilnih lističev in se za Gibanje Svoboda odločili 145-krat, 59 jih je obkrožilo stranko Levica in 32 SDS. Bolj naklonjeni levosredinskim strankam so tudi Slovenci v Veliki Britaniji, v Londonu so Gibanje Svoboda obkrožili kar 121-krat, za Levico se je odločilo 79 volivcev in za SD 26.

Glasove manjših veleposlaništev bo aradi zagotavljanja tajnosti glasovanja preštela DVK

Izide glasovanja na preostalih devetih veleposlaništvih, v Atenah, Bratislavi, Budimpešti, Moskvi, Ottawi, Podgorici, Skopju, Varšavi in Vatikanu, kjer so prejeli manj kot 50 glasov volilk in volilcev, bo zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja oziroma anonimnosti volilcev ugotavljala Državna volilna komisija.

Trenutni delni izid volitev, ki je objavljen na spletni strani DVK, bo prihodnji teden dopolnjen še z izidi omenjenih devetih veleposlaništev, za katere bo izid ugotavljala DVK, in z izidi glasovanja po pošti iz tujine, ki jih bodo ugotavljale pristojne okrajne volilne komisije. DVK bo nato sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.