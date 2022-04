Musk je v torek in sredo glede na podatke ameriškega regulatorja skupaj prodal 4,4 milijona Teslinih delnic. Najbogatejši Zemljan ima tako preko skrbniškega sklada v lasti še nekaj več kot 168 milijonov Teslinih delnic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Musk je pred dnevi potrdil, da ima za financiranje prevzema Twitterja 21 milijard dolarjev lastnega lastniškega kapitala, medtem ko bo preostali znesek financiral z dolgom.

Številni vlagatelji in analitiki so sicer izrazili dvome, da bo res prišlo do prevzema, pojavljajo se tudi vprašanja o financiranju in skrbi, da bo Twitter Muska zamotil pri vodenju Tesle.

Delnice Twitterja so na newyorški borzi precej cenejše kot 54,20 dolarja, kolikor zanje ponuja Musk. Ob koncu četrtkovega trgovanja je ena delnica stala 49,11 dolarja, kar Musku ne gre na roko.