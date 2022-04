Guterres in njegova ekipa so bili šokirani zaradi bližine ruskih napadov, ki so v četrtek zadeli središče mesta, vendar so vsi na varnem, je povedal tiskovni predstavnik Saviano Abreu.

Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da so reševalci v ruševinah stanovanjske stavbe v okrožju Ševčenkovski, kjer so odjeknile eksplozije, odkrili posmrtne ostanke ubitega človeka. Tri osebe so bile odpeljane v bolnišnico, vendar obseg njihovih poškodb ni bil takoj znan. Reševalci še naprej iščejo in odstranjujejo ruševine stanovanjske stavbe.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je novinarjem povedal, da je ruska vojska izvedla zračne napade na 38 vojaških ciljev, vendar ni takoj omenil Kijeva ali regije okoli prestolnice.

Rusko obrambno ministrstvo je napad potrdilo danes v dnevnem poročilu o konfliktu v Ukrajini. »Visoko precizno zračno orožje dolgega dosega ruskih letalsko-vesoljskih sil je uničilo proizvodna poslopja raketnega in vesoljskega podjetja Artiom v Kijevu,« je v poročilu zapisalo ministrstvo.

Na jugu je ruska vojska obstreljevala Mikolajiv, pri čemer je bilo poškodovanih več deset domov, avtomobilov in trgovin, so sporočile regionalne ukrajinske vojaške oblasti. O eksplozijah so poročali tudi iz Odese, vendar je načelnik tamkajšnje vojaške uprave Serhij Bratčuk dejal, da so lokalne enote zračne obrambe obvladale razmere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nadaljnje bombne napade je potrdil tudi Konašenkov. »Taktično letalstvo ruskih oboroženih sil je obstreljevalo 76 vojaških ciljev,« je dejal in dodal, da sta bili zadeti dve skladišči streliva ter več vojaških skupin in konvojev, in ocenil, da je sovražnik izgubil več kot 320 vojakov.

Rusija se v okviru svoje invazije na Ukrajino sedaj osredotoča na vzhod in jug države, medtem ko vojna vstopa v tretji mesec. Kijev je priznal, da so ruske sile v minulih dneh dosegle uspeh na vzhodu Ukrajine, kjer so v regiji Donbas zavzele več vasi.