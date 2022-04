Prvi streli so v pristanišču v Gaženica odjeknili nekaj minut pred enajsto uro včeraj zvečer. 44-letni moški je streljal v smeri morja, pa tudi v policiste, pri čemer je lažje ranil enega od njih, so za hrvaške medije potrdili na policiji v Zadru. Naboj je policista na srečo le oplazil. Nemudoma so s trakom ogradili območje, na pomoč pa poklicali pripadnike posebne enote policije iz Splita in Lučkega s pogajalcem. Okoli šeste ure zjutraj so 44-letnega Slovenca obvladali, ga aretirali in odpeljali v bolnišnico, poročajo hrvaški mediji. Ves ta čas so iz varnostnih razlogov v bližini ustavili tako cestni kot pomorski promet.

Zakričal Fuck police in začel streljati

»Po dosedanjih informacijah je slovenski državljan potoval proti Črni gori, se ustavil na bencinski postaji in začel kupovati nekatere stvari in evre. V nekem trenutku je izvlekel karabin in težko lovsko orožje ter se usedel pred bencinsko postajo in tako sedel daljši čas,« je za Večernji list povedal neimenovani vir z zadrske policije. »Moškega je opazila policistka, ki je šla mimo bencinske postaje, in ga vprašala, kaj počne,« je nadaljeval. Pri tem naj bi moški vulgarno v angleščini zavpil »Fuck police«, po naše »je**š policijo« in začel streljati proti morju. Nato se je po besedah vira z zadrske policije »začela prava drama, saj je streljal več kot desetkrat, nekajkrat tudi proti policiji«.