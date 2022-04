Nekaj pred sedmo uro včeraj zvečer se je na hitri cesti proti Italiji pri odcepu za Škofije pripetila tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 34-letni motorist iz Kranja, so potrdili v Policijski upravi Koper. Motorist je iz smeri Bertokov proti Škofijam vozil po levem pasu hitre ceste, nato pa v levem ovinku, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, izgubil oblast nad motorjem. Vzrok je bila prav neprilagojena hitrost. S sprednjim delom motorja je trčil v zadnji levi blatnik avtomobila, ki ga je 33-letnik iz Kopra vozil po desnem pasu v isti smeri.

»Voznik motornega kolesa je po trčenju zapeljal do varnostne ograje, kjer je padel z motornega kolesa čez ograjo, tam pa obležal, motorno kolo pa je brez voznika peljalo naprej po hitri cesti v smeri Škofij še nadaljnjih 96 metrov, kjer se je ustavilo na desnem prometnem pasu,« so še sporočili s PU Koper. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili preiskovalna sodnica in državna tožilka.