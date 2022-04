V soboto bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, drugod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnim vetrom suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno z nekaj popoldanske kopaste oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan oslabela.

V soboto bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo v krajih zahodno od nas oblačnost povečala.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden.