Huda prometna nesreča se je zgodila okoli pol pete ure včeraj popoldan. V naselju Drežnica pri Mostarju v BiH sta trčila cisterna in kombi s slovensko registracijo, poročajo lokalni mediji. Cisterna je po trčenju pristala v jezeru Grabovica, voznik je ostal ujet v kabini in je umrl. Lažje pa naj bi bilo poškodovanih sedem od osmih oseb v kombiju. Po neuradnih informacijah gre za slovenske državljane, ki so jih reševalci po nesreči odpeljali v bolnišnico, vse pa so iz nje že odpustili. Po poročanju portal Avaz.ba je za volanom sedel voznik s Ptuja.

Kaj točno se je zgodilo, bo pokazala preiskava. Po pričevanju očividcev je kombi iz še neznanega razloga zapeljal na drugo stran ceste, kjer je silovito trčil s cisterno nafte. Ta se je po trku prevrnila v jezero, kar je bilo usodno za 64-letnega voznika iz Visokega. Nekaj ur po nesreči so potapljači iz vode potegnili njegovo truplo.