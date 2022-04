Žreb skupin za 15. EP, ki ga bodo prvič v ženski rokometni zgodovini soorganizirale kar tri države, je bil delno dirigiran. Že pred plesom kroglic so bile tri gostiteljice razvrščene v tri različne skupine (Slovenija – Celje, Severna Makedonija – Skopje, Črna gora – Podgorica), Madžarska pa je bila zaradi pričakovanega navala njenih navijačev v Slovenijo uvrščena v skupino v Ljubljani. Na spektakularnem žrebu na ljubljanskem gradu, katerega televizijski prenos so lahko spremljali v kar 28 evropskih državah, so kroglice iz steklenih posod vlekle štiri znane rokometašice in reprezentantke: Slovenka Ana Gros, Črnogorka Tatjana Brnović (obe trenutno igrata za Krim Mercator), Makedonka Andrea Sedloska (Vardar Skopje) in Madžarka Szimonneta Planeta (Debrecen).

Ana Gros: Skupina je težka

Medtem ko elegantno oblečena Grosova na žrebu ni vplivala na nasprotnice Slovenije v Celju (ker je bil položaj gostiteljic že vnaprej določen), so preostale tri igralke slovenski reprezentanci prinesle skandinavsko-balkanski paket z Dansko, Švedsko in Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar. Iz prvega dela tekmovanja se bodo iz vsake skupine v nadaljevanje tekmovanja v Ljubljani in Skopju uvrstile po tri najboljše reprezentance, sklepni del pa bodo gostile Stožice. »Naš prvi cilj je seveda napredovanje iz skupine in igranje v Ljubljani. Verjamem, da nam bo to uspelo. Skupina je težka, a na EP pač ni lahkih tekmecev. V izenačeni skupini imamo tri reprezentance, proti katerim lahko tako zmagamo, kot izgubimo, toda proti vsaki smo sposobne vsaj enakovredno igrati,« napoveduje levoroka ostrostrelka Ana Gros.

»Verjamem, da bodo moja dekleta igrala v velikem finalu v Stožicah,« je razplet žreba v svojem slogu komentiral Zoran Janković, ljubljanski župan in nekdanji predsednik ter zdajšnji častni predsednik RZS. Po koncu žreba ga je doletela čast, da je na odru s pomočjo računalniške tablice v digitalni obliki in ob sodelovanju z Michaelom Wiedererjem, predsednikom evropske zveze EHF, tudi uradno prvi kupil vstopnico za Euro 2022, katerih prodaja se začenja danes. V svojih napovedih je bil precej previdnejši kot Janković zdajšnji šef slovenskega rokometa Franjo Bobinac: »Za napredovanje iz skupine bo treba doseči eno ali dve zmagi. Tega si želimo in tega smo sposobni, vse je odvisno od nas in je v naših rokah. Jankovićeva napoved? Odgovoril bom takole: ko pridemo (ne bom uporabil pogojnika) v drugi del v Ljubljano, je vse mogoče. Naša reprezentanca je takšna, da bo rasla iz tekme v tekmo, na svoji strani pa bomo imeli tudi domače navijače. Imam le dve želji – da bo ekipa zdrava in kompletna. Če bo, lahko posežemo visoko.«

Adžić: V Stožicah vse odprto

Na Euru 2022, katerega uradni slogan je Igraj s srcem, bo Slovenija v Celju najprej igrala z Dansko (petek, 4. november), nato s Švedsko (nedelja, 6. november) in na zadnji tekmi v skupini B še s Srbijo (torek, 8. november). Za slovenskega selektorja, Črnogorca Dragana Adžića, je bil to že enajsti zaporedni reprezentančni žreb za velika tekmovanja, kot selektor svoje domovine, ki jo je vodil med letoma 2010 in 2017, pa je tudi osvojil dve kolajni – na olimpijskih igrah v Londonu srebro, na evropskem prvenstvu v Srbiji pa zlato, oboje leta 2012. »Verjemite, sploh se veliko ne ukvarjam z žrebi. Kajti žrebi niso nikoli odločali o tem, kako so igrale reprezentance, ki sem jih vodil kot selektor. Vse tri naše nasprotnice v skupini v Celju so v vzponu, toda enako velja tudi za slovensko reprezentanco,« je prepričan selektor Dragan Adžić.

Slovenska izbrana vrsta ima junija dogovorjeno gostujočo tekmo z Dansko in skupni trening, po tem, ko sta reprezentanci v isti skupini na EP, pa bi to utegnilo pasti v vodo. O ciljih Slovenije na Euru 2022 52-letni Črnogorec pravi: »Ko se bomo iz skupine v Celju prebili v Ljubljano, je potem v Stožicah zares vse odprto, ne glede na nasprotnice. Je pa seveda jasno, da imajo enak cilj kot mi tudi Danke, Švedinje in Srbkinje. Imam popolno zaupanje v svoja dekleta in v to, da smo na pravi poti. Da bomo na novembrskem evropskem prvenstvu dosegli rezultat, ki ga Slovenija na velikih tekmovanjih ni dosegla že zelo dolgo.« Za obuditev teh dobrih časov in največjih dosežkov slovenskega ženskega reprezentančnega rokometa je treba imeti že skoraj zgodovinski spomin: na dosedanjih sedmih evropskih prvenstvih je to še vedno deveto mesto iz Madžarske 2004, na prav toliko svetovnih pa osmo iz Hrvaške 2003.