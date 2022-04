Svetovno prvenstvo v snukerju, ki vsako leto od srede aprila do prvega majskega ponedeljka poteka v Sheffieldu, piše nov list v zgodovini. Prvič so se namreč v polfinale uvrstili vsi štirje igralci, ki so že osvojili naslov svetovnega prvaka. Med njimi jih je Anglež Ronnie O'Sullivan dosegel kar šest, štiri Škot John Higgins, tri Valižan Mark Williams, enega pa Anglež Judd Trump, ki je pri 32 letih daleč najmlajši polfinalist. Skupna točka preostale legendarne trojice snukerja je, da so vsi trije rojeni leta 1975.

Polfinalna dvoboja med Markom Williamsom in Juddom Trumpom ter Ronniejem O'Sullivanom in Johnom Higginsom sta se začela včeraj, finalista pa bosta igralca, ki bosta osvojila po 17 iger. Dvoboja bosta trajala kar tri dni. Finale bo v nedeljo in ponedeljek, za naslov svetovnega prvaka pa bo moral prvak osvojiti 18 iger. »V Sheffieldu letos ne igrajo neverjetnega snukerja le vsi štirje polfinalisti, temveč so ga tudi številni drugi igralci. Med njimi me je za zdaj najbolj navdušil Ronnie O'Sullivan. Izkoristi vsako najmanjšo napako tekmeca, zato menim, da bo moral vsak, ki ga bo hotel premagati, prikazati najboljšo igro svojega življenja,« meni Stephen Hendry, s sedmimi naslovi svetovnega prvaka za zdaj (še) najuspešnejši igralec na največjem tekmovanju, na katerem bo zmagovalec prejel slabih 600.000 evrov.

Na dosedanjih 28 dvobojih v šestnajstini finala, osmini finala in četrtfinalu v teatru The Crucible sta se dva končala v odločilni tekmi. Na obeh je bil prisoten Anglež Jack Lisowski, ki je v osmini finala po zaostanku z 11:12 v igrah in 0:55 v točkah obrnil rezultat ter presenetljivo izločil Neila Robertsona. Avstralec je pred začetkom svetovnega prvenstva veljal za prvega favorita, na drugi naslov svetovnega prvaka pa čaka vse od leta 2010, ko je pri 28 letih dosegel svoj največji uspeh. V četrtfinalu je Jack Lisowski proti Johnu Higginsu prvič v dvoboju povedel z 12:11, v odločilni igri pa je imel lepo priložnost, da bi potopil dovolj krogel, da bi dosegel največji uspeh. A je pri vodstvu z 18:0 zgrešil rdečo kroglo, kar je izkušeni Higgins izkoristil ter dvoboj končal z 72 točkami.

Gledalci so doslej letos v Sheffieldu videli kar dva maksimalna izkupička, in sicer sta 147 točk dosegla Graeme Dott in Neil Robertson. Zanimivo je, da sta ob izjemnih dosežkih, le dvanajstih doslej v zgodovini svetovnih prvenstev, oba igralca dvoboj izgubila. Dott v kvalifikacijah proti Jamieju Rhysu Clarku, Robertson pa omenjenega proti Lisowskemu. Omenimo še, da je štirikratnega svetovnega prvaka in branilca naslova Angleža Marka Selbyja v drugem krogu izločil Yan Bingtao. Kitajec pri 22 letih sodi med najobetavnejše mlade igralce na svetu, po vodstvu z 10:8 pa je bil proti Marku Williamsu na dobri poti, da bi se prebil celo v polfinale najprestižnejšega turnirja na svetu.