Na lovu za povzročiteljem skrivnostnega vnetja jeter

Potem ko so zdravniki pri otroku iz Slovenije ugotovili vnetje jeter neznanega izvora, ta okreva doma. Ob opažanju tovrstnih hepatitisov so strokovnjaki zaznali tudi povečano pojavnost adenovirusov, pojasnjuje imunolog dr. Alojz Ihan. “Ampak to še nič ne dokazuje,” je poudaril.