Razumem sicer, da je poročanje o slovenskem političnem prostoru trenutno za njih dokaj neprijetno, pa vendar bi pričakoval vsaj nekaj pokončnosti, preden jih nova oblast pošlje v medijsko pozabo. Pa se ne dajo, za vsako ceno, ne glede na nove politične okoliščine, se bodo držali svoje medijske agende, to je polastninjenja javnega medijskega servisa. Pa naj stane, kolikor hoče.

Človek bi še razumel, če bi to programsko raboto ovili v papir zmanjšanja stroškov poslovanja, pa se v tej smeri niti malo ne trudijo. Še več, kaže, da kar uživajo v situaciji »kaj nam pa morejo«, ker kljub čedalje večji finančni luknji trenutni organi soupravljanja, prepojeni z Janševimi kadri, te resne težave sploh ne zaznajo. Cela vrsta programskih sodelavcev, ki so do sedaj pokrivali informativno produkcijo (novinarji, snemalci, montažerji ipd.), pa hodijo v službo in čakajo na boljše čase. Stroški za plače, malice in prevoze pa itak niso nikomur mar.

Malce optimizma za preživetje javnega medijskega servisa RTV Slovenija nam dajejo zaklinjanja zmagovalcev volitev(KUL, Gibanje Svoboda), da bodo politiko izrinili iz vodstvenih in programskih struktur upravljanja. O tem pa nas bodo prepričali, če bodo poleg Janševih izrinili tudi svoje politične apetite do njegovega prevzema. Dosedanjim podpornikom janševizacije javnega medijskega prostora pa svetujem, da svoje poslanstvo nadaljujejo bodisi na Planetu bodisi na Novi TV.

Marjan Kralj - King, Ljubljana