Bežal in zgrmel iz tretjega nadstropja

Zaradi nasilništva, ki se je končalo z izredno hudimi poškodbami 39-letnega Mariborčana, so policisti prijeli štiri moške. Tri so že izpustili, eden je v priporu. Preiskava poteka v dveh smereh: ugotavljajo, ali so 39-letnika potisnili v globino ali je padel sam.