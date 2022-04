Počivalškovi zaobšli državni zavod za gozdove

Potem ko se gospodarskemu in kmetijskemu ministrstvu ni uspelo dogovoriti o sklicu sestanka delovne skupine Gozd-les, ki bi pripravila novo strategijo za krepitev gozdno-lesne verige, so se na ministrstvu za gospodarstvo odločili za samostojno pripravo lesnopredelovalne strategije. V tujini sta gozdarstvo in lesarstvo neločljivo povezana.