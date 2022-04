Vse bolj kaže, da vojna v Ukrajini, kot so upali premier Boris Johson in njegovi navijači v konservativni stranki, ki se sicer spet osipajo, ne bo rešila njegove premierske kože. Veliko je odvisno od tega, kako zelo bodo Otočani na lokalnih volitvah petega maja kaznovali Johnsona in njegovo vlado za marsikaj, od zabav na Downing Streetu 10 in drugih vladnih poslopjih med tremi karantenami do pocovidne draginje, ki je na Otoku po vojni v Ukrajini hujša kot drugod zaradi sicer zanikanih posledic brexita, od klientelitzma in korupcije, ki sta cvetela med pandemijo, do najnovejše vladne nočne more.

Za tisoče usodna napaka

Potem ko je Johnson postal prvi premier, ki je kršil zakon in plačal globo, ker se je udeležil najmanj ene od zabav na Downing Streetu 10 v času, ko je njegova vlada prepovedala druženje več kot dveh oseb celo na prostem, je zdaj visoko sodiče razsodilo, da je njegova vlada ravnala nezakonito, ko je spomladi 2020 netestirane starejše bolnike iz bolnišnic pošiljala nazaj v domove za starejše.

Številne je s tem obsodila na smrt. V Evropi je za covidom v domovih za starejše več oskrbovancev kot v Britaniji (5,3 odstotka) umrlo le še v Španiji (6,1 odstotka). Svojci umrlih v domovih po razsodbi sodišča pravijo, da se »ta neodgovorna nepremišljena vlada končno sooča s polaganjem računov za covidne smrti v domovih«. Pridružili so se mnogim, ki zahtevajo Johnsonov odstop.

Črni oblaki

Nad Johnsonom se zgrinjajo črni oblaki od vsepovsod. Raziskave javnega mnenja ga uvrščajo na tretje mesto na lestvici (ne)priljubljenosti članov vlade, od spodaj navzgor. Zbral je samo 6 odstotkov. Največ jih je zbral obrambni minister Ben Wallace (41 odstotkov), ki ga je Johnson danes poslal v medijski ogenj zaradi najnovejših težav vlade, obtožb o seksizmu konservativcev. Najmanj dva sta namestnico laburističnega vodje Angelo Raynor javno obtožila, da s križanjem nog v parlamentu oziroma s posnemanjem Sharon Stone v filmu Prvinski nagon med razpravami poskuša Johnsona spraviti iz tira.

Za dobro mero sta dve poslanski še neimenovanega konservativnega poslanca prijavili, da je med zasedanjem v zbornici na pametnem telefonu gledal pornografijo, poslanka Zelenih Caroline Lucas pa je razkrila, da so med 56 poslanci, ki so v preiskavi zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju in zlorabah, trije člani Johnsonove vlade. Vse to neandertalstvo poslancev je obrambni minister Wallace pripisal menda napornemu delu, stresu, odsotnosti od doma in pitju v vrsti subvencioniranih parlamentarnih lokalov. Kolegom je, zveni neverjetno, svetoval, naj gredo po službi domov, ne na pijačo.

Zabave med karantenami in Johnsonovo laganje o njih, o katerem poteka uradna preiskava (Johnson je premierski rekorder po številu preiskav o nespoštovanju ministrskega kodeksa obnašanja), ostajajo najbolj nevarni njegovemu premierskemu stolčku. Policija nadaljuje preiskavo zabav, poučeni pa pravijo, da je poročilo državne uradnice Sue Gray o teh zabavah, ki ga ne sme objaviti pred koncem policijske preiskave, tako zelo kritično do Johnsona, da bo moral odstopiti.

Toda to se ne bo zgodilo. Izpraskati bi ga morali z Downing Streeta 10. Izselijo ga lahko, z zamenjavo vodje stranke, samo konservativni poslanci. Zadostno število naj bi jih bilo pripravljeno na sprožitev postopka, čakajo pa na izid lokalnih volitev, ki bodo petega maja. Če bodo volilci konservativce zelo močno po nosu, bo lahko Johnson nemara kmalu spet samo poslanec ali, če bo politiko obesil na klin, novinar.