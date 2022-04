Na Otoku je nastal vik in krik zaradi namigov še nerazkritih poslancev konservativne stranke, ki so se seksistično spravili na izjemno sposobno laburistično tekmico, v kateri mnogi vidijo prvo laburistično in tretjo otoško premierko (po konservativkah Thatcherjevi in Mayevi). Anonimno (strahopetno) so se razgovorili za konservativcem globoki vdani Daily Mail, ki je požel kritike z vseh strani. Kritiki pravijo, da je njegovo »ekskluzivno« razkritje domnevno zavestnega izzivanja Johnsonovega sicer močnega prvinskega nagona (tretjič je poročen, med drugim zakonom je imel najmanj devet afer in najmanj enega zunajzakonskega otroka, ima od sedem do osem otrok) lažno, seksistično in sovražno do žensk.

Johnson kot žrtev prvinskega nagona

Vrsta poslank vseh strank je skočila pokonci in pravi, da so obtožbe na račun kolegice Angele Rayner, namestnice vodje laburistične stranke Keira Starmerja, sad mačistične, šovinistične in seksistične kulture v parlamentu. Protestira tudi veliko uslužbenk parlamenta in novinark, ki delajo v parlamentu. Cvet takšne (ne)kulture med konservativci je idejo očitno dobil v filmu Prvinski nagon, v katerem moškim v postelji smrtno nevarna pisateljica v podobi Sharon Stone med zasliševanjem na policiji zapeljivo prekriža noge, da bi vrgla iz tira z njo obsedenega detektiva, ki ga upodablja Michael Douglas. Hollywoodski režiser nizozemskega rodu Paul Verhoeven jo je prepričal, da je ta kader posnela brez hlačk, z obljubo, da se ne bo videlo nič, pa se je, kot vemo, videlo – vse. Zato naj bi mu po premieri primazala klofuto. Tako pravi ona, Verhoeven je to vedno zanikal.

Perverzno klevetanje

»Obtožena« Angela je ogorčena in pravi, da gre za laži in perverzno klevetanje, s katerim ji želijo konservativci, ki jim očita vse globlje potapljanje v greznico, politično škoditi. Premier Boris Johnson je v tvitu in v povsem enakem osebnem sporočilu Angeli napisal, da gre za seksistične, ženskam sovražne nesmisle. Hvali jo kot odlično parlamentarko, čeprav dodaja, da se politično z njo ne strinja o ničemer. Obljubil je, res zelo mlačno, da bodo izsledili in morda kaznovali »storilce«. Johnson, znan ne samo po hitrem očesu, ko gre za privlačne ženske, jo je med besednimi dvoboji v parlamentu, kadar je nadomeščala vodjo Kiera Starmerja, večkrat gledal, kot da jo bo pojedel; enkrat tako, da ga je vprašala: »Premier, a ste v redu?« Toda ne gre za njene noge, obline in postavo, ampak za njene besede, ostro kritiko, odlične argumente in zanj boleča vprašanja, s katerimi premierja velikokrat zmede in iztiri. Eden od konservativcev, ki je to pripisal Angelinemu prekrižanju nog, kadar je v krilu, trdi, da je to sama priznala med skupnim popivanjem na terasi (v enem od vrste lokalov v parlamentu, v katerem poslanci pijejo subvencionirani alkohol). Obtožena to kategorično zanika. V vrsti tvitov je med drugim napisala, da Johnsonovi navijači v stranki obupano posegajo po perverznih klevetah, ko poskušajo rešiti njegovo premiersko kožo. Tudi Johnsonu ni prizanesla. Obtožila ga je, da imajo on in njegovi navijači problem z ženskami v politiki. »Sram bi jih moralo biti,« je poudarila. Škotska premierka Nicola Sturgeon pa je dejala, da jo je ta napad spomnil na to, da se ženske vsakodnevno soočajo z globoko zakoreninjeno mizoginijo.

Snobizem in razredna vzvišenost

Ne gre le za njen spol, saj članek v Mailu seva snobizem in razredno vzvišenost konservativcev. Namiguje celo, da je neumna, ker je hodila v splošno državno šolo, ki jo lahko obiskuje kdor koli. Njeni seksistični obrekovalci ji »očitajo«, da je delavskega izvora in brez formalne izobrazbe ter da zato, ker z besedami ne more tekmovati z oxfordsko izobraženim Johnsonom, posega po drugih metodah. Omenjajo tudi, da je mati treh otrok in da je, ker je imela prvega kot neporočena šestnajstletnica, promiskuitetna. Ni jim prav niti, da je pri 41 letih že ločenka in babica, kar pripisujejo njenim delavskim koreninam. Vse to spomni na to, zakaj se je konservativne stranke prijel vzdevek »nasty party« (zlobna stranka). Ker je Johnson v preteklosti kot novinar napisal veliko seksističnega, mu mnogi ne verjamejo, da pri napadu na laburistično tekmico ni imel prstov vmes.