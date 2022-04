Razočaranje košarkarjev Cedevite Olimpije po porazu proti Bursasporju v četrtfinalu evropskega pokala je težko opisati z besedami. Dobro so se zavedali, kakšno priložnost so izpustili iz rok. Pot do finala je bila odprta, saj bi jih v polfinalu čakala še kako premagljiva Andorra. Ob tem bi bil obračun v Stožicah, kar bi prineslo nov nepozaben košarkarski večer. Kljub porazu se bo o tekmi z Bursasporjem govorilo še dolgo, saj so se Stožice na tekmi Olimpije napolnile po dobrih enajstih letih, vzdušje pa je bilo tako naelektreno, kot ni bilo niti ob uspehih v evroligi v sezoni 2010/11.

Murić: V takem vzdušju uživamo oboji

Eden od tistih, ki jih je poraz proti Bursasporju najbolj prizadel, je bil zagotovo Edo Murić. Rojeni Ljubljančan je znan po srčnem karakterju, kar je v sredinem večeru znova potrdil. Na novinarsko konferenco po tekmi je prišel s povsem solznimi očmi, tudi ob odgovarjanju na vprašanja se je komaj zadrževal, da ni zajokal. »Žal mi je prvega polčasa, v katerem nismo bili pravi. Zanašali smo se le na mete od daleč. Ne vem, zakaj je bilo tako, potrebna bo analiza,« je misli strnil vedno zgovorni Murić, ki je razkril, da je bil načrt za zadnjo akcijo tekme drugačen. »Ferrell je bil vroč, zato je bila žoga v njegovih rokah. Rekli smo, naj gre v prodor in da gremo na podaljšek. Needham je bil na klopi s petimi osebnimi napakami, Ferrell pa je akcijo pred tem z lahkoto prebil njihovega centra Hayesa. Odločili smo se za isto akcijo, prišlo je do prevzemanja, a se je Ferrell odločil za podajo Pullnu. Ni bila slaba odločitev, le zmanjkalo nam je malo časa.«

Kot je Murić že omenil, se je razlog za poraz skrival v slabem prvem polčasu, kjer Olimpiji ni šlo nič od rok, košarkarji Bursasporja pa so bili razigrani in so do glavnega odmora dosegli kar 50 točk. »Med polčasoma je bilo v garderobi bučno. Nismo mogli verjeti, da igramo, kot smo. Naredili smo vsega pet osebnih napak v 20 minutah. To je nesprejemljivo. Smo ekipa, ki se dviguje prek dobre obrambe, mi pa smo gledali samo na napad. V drugem polčasu smo nato pokazali pravi obraz, a ni bilo dovolj za napredovanje. Žal mi je navijačev. V čast mi je bilo igrati pred polnimi Stožicami. Upam, da nas bodo še naprej podpirali v velikem številu. V takem vzdušju je noro igrati, v njem pa uživamo oboji,« je povedal Murić.

Najtežji poraz Golemca v trenerski karieri

Povsem skrušen je bil po porazu tudi trener Olimpije Jurica Golemac. Napredovanja v polfinale si je silno želel, a je bil to pot njegov dober prijatelj na klopi Bursasporja Dušan Alimpijević z igralci enostavno predober nasprotnik. »To je najtežji poraz v moji dozdajšnji trenerski karieri. Hudo mi je, ker bi lahko navijačem ponudili še en takšen večer. A če bi nam kdo na začetku ponudil tako evropsko sezono, bi jo takoj sprejeli,« je razmišljal Jurica Golemac, ki se je prav tako zavedal, da je bila tekma izgubljena v prvem polčasu. »Mentalno smo bili šibki, kar me je nekoliko presenetilo. Preveč napak smo delali na obeh straneh igrišča. Od samo petih osebnih napak smo dve naredili pri njihovem metu za tri točke. Žal je bil nato precej boljši drugi polčas premalo.«

Gromozanski uspeh je na drugi strani s prebojem v polfinale uspel Bursasporju in trenerju Dušanu Alimpijeviću, ki je kljub evforiji po tekmi našel besede pohvale za nasprotnika. »Olimpiji in mojemu prijatelju Golemcu samo kapa dol za igre v evropskem pokalu in ligi ABA. Ključ je bil v tem, da smo ustavili njihovo tranzicijsko igro, saj so v prvih šestih do desetih sekundah napadov smrtonosni,« je povedal Dušan Alimpijević in nekaj besed namenil še vzdušju v dvorani. »Na nas to ni vplivalo, kot tudi ni v Beogradu. Imamo namreč izjemne navijače, ki primarno hodijo na nogometne tekme, a podpirajo tudi nas. Zato smo navajeni peklenskega vzdušja. Slišal sem, da so se Stožice napolnile po več kot desetih letih. To je izjemno in vse pohvale Olimpiji, da ni zbudila le Ljubljane, temveč vso Slovenijo. Ne glede na to, ali igraš doma ali v gosteh, so polne dvorane tisto, za kar košarkarski delavci živimo.« x