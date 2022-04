Preprek za redne spektakle ni več

Pred dobrimi 37 meseci se je košarkarska Petrol Olimpija po dolgoletnem životarjenju dotaknila dna. Poraz proti Krki 17. marca 2019 v zadnjem krogu lige ABA je pomenil, da so Ljubljančani zasedli zadnje mesto na lestvici in izpadli v 2. ligo ABA. Čeprav je takratni trener Jure Zdovc zatrjeval, da so se sponzorji zavezali k dvigu proračuna in hitremu povratku v zmagovite tirnice, je bila realnost drugačna. Iz različnih virov je bilo mogoče slišati, da so roke od Olimpije dvignili številni, kar bi verjetno imelo pogubne posledice. V najtežjih trenutkih je prišla odrešitev v obliki Emila Tedeschija, Atlantic Grupe in košarkarskega kluba Cedevita. Združitev slovenskega in hrvaškega kluba so mnogi pospremili z veliko skepse, a se je hitro pokazalo, da je bilo to za slovensko košarko pravzaprav čudež. Od izpada v 2. ligo ABA je klub v treh letih napolnil Stožice in proti Bursasporju pričaral košarkarski večer, kot ga Ljubljana že dolgo ne pomni. Predolgo. Čeprav je razočaranje po porazu veliko, saj se je odpirala realna pot za povratek v evroligo, pa se potrjujejo besede kapetana Jake Blažiča, da se v Sloveniji končno znova oblikuje resen evropski košarkarski klub.