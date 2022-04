Odlitek Kačevega mamuta kmalu na stalnem mestu

Na občini Kamnik so pred dnevi objavili javno naročilo za postavitev skulpture mamuta v okviru ureditve ožjega območja. Predmet naročila je vlivanje skulpture mamuta v naravni velikosti avtorja Mihe Kača v bron in ureditev parka ob avtobusni postaji, kjer bo ulitek dobrih šest metrov dolgega in štiri metre visokega mamuta stal.