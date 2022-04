Občina ustavila urejanje obrežja Save

Ob Savi v Črnučah je občina začela urejati novo sprehajalno pot. Na oddelku za varstvo okolja so priznali, da so se gradbinci del lotili tudi na zemljiščih, za katera občina ni pridobila soglasja vseh solastnikov. Ker se dva solastnika ne strinjata, so dela tam ustavili.