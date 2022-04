Družbeno in okoljsko odgovorni obroki za socialno ogrožene

Humanitarni zavod Pod strehco v Mostah, kjer je pred epidemijo delovala ljudska kuhinja, je pred dnevi ponovno odprl svoja vrata, vendar z drugačnim poslovnim in socialnim modelom; obroke bodo zagotavljali starejšim in invalidnim osebam. Uvedli pa so tudi novo valuto – juho.