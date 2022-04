Samoupravljanje v umetnosti

Razstava Prijatelji bodo prijatelji ponuja vpogled na področje eksperimentalne umetnosti poznih 60. in začetka 70. let in pomeni uvod v večletni raziskovalni projekt prezrte umetnosti. Vodja galerije Tadej Pogačar bo s sodelavci raziskoval vizualno umetnost 70. let, ki so bila po krivici pozabljena, ker smo se v preteklosti osredotočali bolj na reaktivna 60. leta in pankovska 80. leta. V resnici pa so bila 70. leta zelo plodna, saj je takrat nastalo nekaj pomembnih del, ki so predrugačila polje slovenske kulture, denimo Cocktail Marka Breclja (1974) in Buldožerjev prvenec Pljuni istini u oči (1975), najpomembnejša plošča jugoslovanskega roka po mnenju kritikov. Tudi na področju vizualne kulture je prišlo do pomembnih sprememb, saj se je polje umetnosti razširilo na nove medije in prakse ter vzpostavljalo nove socialistične odnose prav s položaja kontrakulture, ki se ne umešča niti v uradno politično niti v zahodni tip avtonomne umetnosti. V okolici Ljubljane je denimo v začetku 70. let obstajalo več komun, v katerih je nastajala eksperimentalna umetnost po vzoru skupine OHO in družine v Šempasu. Njihove umetniške prakse so bile multimedijske in multikulturne ter so presegale ozko polje konceptualizma, na katerega so bile skrčene in očiščene skozi zgodovino.