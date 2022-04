Ilustracije, ki jih beremo kot kolumne

Te dni so na Primorskem odprli kar dve razstavi slikarja Mateja Stupice. V izolski galeriji Salsaverde so ilustracije z naslovnic Dnevnikove sobotne priloge Objektiv, v koprskem mksMc Botegin pa risbe, ustvarjene za žepnico Samo kralj & norec: balada in romanca, ki sta jo soustvarila s pesnikom Primožem Čučnikom.