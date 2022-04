Usmrčen zaradi 43 gramov heroina

V Singapurju so usmrtili Malezijca Nagaenthrana K. Dharmalingama, ki so ga aprila 2009 ob vstopu v državo aretirali z 42,7 grama heroina. Zavitek z drogo je imel pritrjen na stegno. Novembra 2010 so ga obsodili na smrt z obešenjem. Sledila so leta za zapahi, ko je v državi veljal moratorij za vsa obešenja, obravnavali so njegove pritožbe na sodbo, zahtevo za ponovno sojenje in prošnjo za pomilostitev.