Policija opozarja, da bo stavba, v kateri ni nikogar ali je očitno brez varovanja, bolj verjetno tarča vloma. Posebej vabljiva so odprta vrata ali okna ter tudi predmeti, ki olajšajo dostop do na primer sicer nedosegljivih oken, na primer zaboji in lestve. Storilci so tudi zelo veseli, če jih na kraju pričaka predmet, s katerim lahko na silo vlomijo.

Zato policija svetuje, da vse to pospravite in da seveda zaprete okna in zaklenete vrata. Vklopite alarmno napravo. Najboljšo zaščito doma zagotavlja kombinacija tehničnega in mehanskega varovanja. Ne puščajte doma dragocenosti in denarja. Z vidnih mest umaknite vrednejše predmete. Ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so nabiralniki, pod predpražniki, lončki za rože in podobno. Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo doma (naj vam nekdo izprazni poštni nabiralnik, dvigne rolete, vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči). Povejte sosedom, ki jim zaupate, kako ste dosegljivi. Vozila, ki so ostala doma, zaklenite in varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne. Na dopustu pa tudi poskrbite za svoje vozilo. V njem ne puščajte vrednih stvari, ki bi bile lahko zanimive za tatove, kar velja tudi za torbice, nahrbtnike, vrečke. Če vam kljub temu vlomijo, takoj pokličite policijo. Ne vstopajte v stanovanje, ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo. Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, medtem ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo.