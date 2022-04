Split. Varnostnik v eni od trgovin v Splitu je v mesecu dni v trgovini, ki jo je nadzoroval, ujel pri kraji dve mladoletnici. A ju je raje izsiljeval, kot da bi o dogodku obvestil njune starše ali policijo. Če ga bosta oralno zadovoljili, bo molčal, v nasprotnem primeru je zagrozil s prijavo policiji, poročajo hrvaški mediji. Spolna napada naj bi se pripetila v začetku leta, splitska policija pa je ovadbo zaradi posilstva mladoletnic zoper 58-letnika na tožilstvo podala pred velikonočnimi prazniki. Po zaslišanju so mu odredili prepoved približevanja in komuniciranja z domnevnima žrtvama. Pristojni preiskujejo, ali se je varnostnik spravil samo na ti dve mladoletnici ali je morebitnih žrtev še več.

Prisilil jo je k oralni zadovoljitvi

Prvi prijavljen napad se je zgodil konec januarja v trgovini v središču Splita, poroča portal 24sata. Mladoletno tatico je tisto popoldne odpeljal v skladišče, si zapisal njene osebne podatke, med tem pa ji grozil, da bo poklical njene starše in policijo. A tega ni storil. Odvedel jo je na vrh stopnišča bližnje stavbe, kjer jo je nagovarjal, naj ga oralno zadovolji, vmes pa jo izpraševal o njenem spolnem življenju. Ko se je dekle uprlo, je 58-letni možakar na silo prijel njeno roko, ji vanjo potisnil spolni organ, svojo roko pa zakopal v njene spodnjice. Po poročanju hrvaškega portala ji je ves čas obljubljal, da bo v zameno izbrisal posnetek njene kraje ter da za njuno »srečanje«, v resnici spolni napad, ne bo izvedel nihče. Kakšen mesec dni pozneje je zgodbo ponovil z drugo mladoletnico, ki jo je ujel pri kraji pločevinke gazirane pijače. Tudi njo je najprej odpeljal v skladišče trgovine, kjer ji je med dotikanjem začel obljubljati, da ne bo poklical staršev in policije, če ga oralno zadovolji. Na smrt prestrašeno dekle je nato odpeljal na vrh stopnišča druge stavbe, kjer jo je kljub upiranju sprva otipaval po intimnih delih, potem pa jo prisilil še k oralnemu spolnemu odnosu. Po poročanju hrvaškega portala ji je nato rekel, da lahko odslej brez strahu in neomejeno krade po trgovini.

Možakarja so prijeli, ko sta se dekleti opogumili, ga prijavili in policiji povedali, kaj jima je storil. Sledila je aretacija in izdaja prepovedi približevanja obema, po odloku pa z njima ne sme skušati vstopiti niti v kakšen drug stik, denimo po telefonu. Za vsako od kaznivih dejanj spolnega napada mu grozi od enega do deset let zapora.