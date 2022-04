In kaj zdaj? Preprosto. Kot prvo si je treba dopovedati, da je vprašanje, »kam so šli delavci«, čisto napačno. Pravo vprašanje, ki si ga morajo zastaviti tako sindikati kot Levica, je naslednje: »Kam smo šli mi?« Treba si je priznati, da niso bili delavci tisti, ki so se oddaljili od sindikatov in Levice. Temveč so sindikati in Levica tisti, ki so se oddaljili od delavcev. Od tod dalje so zadeve pravzaprav enostavne. Ne, ni prioriteta oklepanje institucionalnega socialnega dialoga za vsako ceno. Na, ni prioriteta pogajanje za vstop v vlado. Prioriteta je ena sama: nazaj k osnovam. Iz udobnega objema institucij na trd teren. Iz širokih debat o krepitvi srednjega razreda ter malomeščanske retorike in podobe v delavski jezik in izkušnje. In ja – v sodelovanju. Ne v p(o)raznem prestižnem boju za delavski glas. x Večer