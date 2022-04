Kaj torej pomeni imeti rad Slovenijo, biti patriot, domoljub? Predvsem mislim, da je domoljubje spoštovanje prebivalcev Slovenije. Zelo smo različni kot ljudje, in če bi radi, da nam bo dobro, da bomo lahko v miru tu živeli, se moramo tolerirati med sabo. Razumeti, da smo različni, in to dopuščati. Kajti če ni tako, potem iz sobivanja nastane prepir in prepir ne vodi v mir in blaginjo, prepir nas ne bo pripeljal v boljši jutri, ampak lahko kvečjemu povzroči, da tu ne bo lepo živeti. Seveda to ne pomeni, da bomo vsi mislili enako, da se bomo v vsem strinjali. A če se ne strinjamo, še ne pomeni, da se moramo žaliti, si metati polena pod noge. Če nekdo ne je mesa, drugi pa ob nedeljah pogosto peče na žaru, še vedno lahko skupaj obdelujeta njivo ali zidata hišo. Če pa prvi drugemu zastruplja denimo prašiče, ne bo sožitja.

Imeti rad Slovenijo pomeni vedeti in upoštevati različnosti. Pomeni izobešati zastavo ob državnih praznikih. Kako smo polni besed domoljubja, ne spoštujemo pa svoje države, še zastave se nam ne ljubi izobesiti ali pa jo izobesimo le takrat, ko je v vladi naša politična opcija. Imeti rad Slovenijo pomeni, da ne bomo peljali smeti v potok ali v gozd, ker nas boli srce, da živimo v umazaniji. Ker želimo, da ne bomo jedli in pili ostankov strupov, plastike, da ne bodo živali, ki bi slučajno pogoltnile kakšen košček smeti, počasi in mukoma umirale. Naj se to najprej zgodi vašemu psu, pa boste morda razumeli. In še mnogo drugega. Očitno smo od domoljubja še daleč.