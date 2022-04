V Visionectu so rešitev za rezervacijo sejnih sob med korono nadgradili s funkcionalnostjo rezervacije miz v pisarnah – sodelavci opredelijo prisotnost v pisarni, rezervirajo mizo in čas njene uporabe, podajo pa še informacije o svojem počutju. Pregled nad prisotnostjo in zdravjem zaposlenih jim omogoča lažjo organizacijo in takojšnjo prilagoditev delovnega procesa.

Dinamično in večplastno

»Pisarna prihodnosti, ponekod že kar pisarna sedanjosti, je vse bolj dinamična in večplastna,« razloži Rok Zalar, direktor podjetja Visionect. »Ker pisarne prihodnosti v središče postavljajo zaposlenega, je pomembno razumeti, da so delovno okolje tudi sejne sobe, manjši prostori za neformalno druženje, prostori za fokusirano delo ene osebe ter celo domača pisarna, službena jedilnica in drugi prostori za druženje in ustvarjanje. V teh prostorih moramo poskrbeti za dobro počutje posameznika in njegovo intuitivno vključevanje v delovni proces. Tu pridejo na vrsto orodja, ki ne samo omogočajo učinkovito delo, temveč zagotavljajo edinstveno izkušnjo delovnega mesta. Zato z Joan ekipam pomagamo učinkovito upravljati čas, sredstva in aktivnosti ter pametno povezovati zaposlene v delovno okolje, kjer je sodelovanje na prvem mestu.«

Okolje, v katerem vsi rastemo

»V Visionectu prisegamo na samostojnost in samoiniciativnost, zavedamo pa se, da moramo zaposlene pri tem opolnomočiti. Zato ustvarjamo okolje, v katerem lahko posameznik raste, se razvija in izpopolnjuje. Predvsem pa okolje, kjer lahko uresniči svoje ideje in predloge in se ob tem počuti varen,« pravi Rok Zalar. »Želimo, da zaposleni vedo, da so tudi napake del rasti. Verjamemo, da lahko zadovoljen in slišan zaposleni največ prispeva k uspešnosti podjetja.«

Visionect so kot zagonsko podjetje ustanovili Luka Birsa, Matej Zalar in Rok Zalar. V podjetju že od leta 2007 razvijajo napredne digitalne zaslone, ki jim je skupna tehnologija elektronskega papirja. Njihove prve e-papirne naprave segajo v obdobje pred bralnikom kindle, danes pa smo v svetovnem vrhu, ko gre za razvoj te tehnologije v digitalnem označevanju.

Sisem Joan

Poleg uspešnih in odmevnih projektov zunanjega označevanja, pri katerih so z energijsko varčnimi zasloni, ki kažejo informacije v realnem času, opremili avtobusna postajališča in javna parkirišča, je Visionect najbolj znan po blagovni znamki Joan. Ta je vse od začetkov leta 2015 sinonim za učinkovito rezervacijo sejnih sob, danes pa je vse bolj prepoznavna kot odlična rešitev za celostno upravljanje delovnega okolja. Poleg fizičnih naprav za rezervacijo sejnih sob (med katerimi je najnovejša joan 6 pro letos prejela kar dve odmevni mednarodni oblikovalski nagradi, red dot award: product design 2022 in if design award 2022) v sistemu Joan namreč ponujajo tudi orodja in aplikacije, ki lajšajo izzive sodobne pisarne. »Mednje sodijo aplikacije za rezervacijo miz in drugih prostorov ali sredstev, ki si jih ekipe delijo, kot so električna kolesa, omarice ter parkirni prostori, pa tudi sistem za vodenje digitalne knjige obiskovalcev in rešitve klasičnega digitalnega označevanja v podjetju.«

Visionect ima v pokoronskem letu izjemno visoke prodajne načrte, tako z blagovno znamko Joan kot z digitalnimi zasloni na elektronskem papirju za zunanje označevanje. Poleg poslovnih odločitev in strateških potez pa vlagajo tudi v zaposlene. »Zaposleni so naš glavni adut. Prizadevamo si za njihovo zadovoljstvo, dobro počutje in strokovni razvoj.«