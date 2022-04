Do konca leta bo potekla veljavnost še 197.458 osebnim izkaznicam. Od tega se jih bo največ, skoraj 100.000, izteklo pred počitniško sezono junija in julija. Na ministrstvu zato državljane pozivajo k preverjanju veljavnosti svoje osebne izkaznice in pravočasnemu vlaganju vloge za novo.

Osebna izkaznica je izdelana v petih dneh, v primeru stiske pa jo je možno naročiti prednostno in jo prejeti naslednji delovni dan, a mora državljan za to storitev poravnati upravno takso. Cena redne izdelave nove izkaznice je sicer za 10 evrov višja od stare, stane namreč 29,53 evra.

Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Ti podatki se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti njenega imetnika pri prehajanju državne meje. Podatki o odvzetih prstnih odtisih se v uradni evidenci ne vodijo in se brišejo po vročitvi osebne izkaznice.

Osebna izkaznica je hkrati tudi elektronska osebna izkaznica, saj vsebuje kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije. S tem je državljanom omogočena elektronska identifikacija in avtentikacija za dostop do elektronskih storitev in elektronskega podpisovanja dokumentov.

Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic jih bo mogoče uporabljati tudi namesto kartice zdravstvenega zavarovanja in z njo uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo.

Stare osebne izkaznice, ki datumsko še velja, pa zgolj zaradi pričetka izdaje novih ni treba menjati. Uporabljati jo je možno normalno do njenega poteka, dodajajo na notranjem ministrstvu.