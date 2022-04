»Deset vojakov 64. motorizirane pehotne brigade ruskih oboroženih sil je osumljenih krutega ravnanja s civilisti, naklepnega umora ter drugih kršitev zakonov vojne,« je v izjavi zapisalo ukrajinsko generalno tožilstvo. Prav tako je navedlo, da bodo za osumljenci razpisali tiralico, da bi jih privedli pred sodišče.

Tožilstvo je osumljencem očitalo, da so za talce vzeli civiliste, ki niso sodelovali v sovražnostih in niso bili oboroženi. Po njihovi preiskavi so ruski vojaki zajetim civilistom ukazali, naj gredo na kolena, jim zavezali oči in jim s plastičnimi vezmi zvezali roke. Od njih naj bi skušali pridobiti informacije o tem, kje se nahaja ukrajinska vojska, in jim v ta namen povzročili telesne poškodbe.

Ruski vojaki naj bi tudi ropali lokalno prebivalstvo, odnašali osebne predmete in gospodinjske aparate. V Ukrajini so se od začetka ruske invazije sicer že večkrat pojavila poročila o krajah, ki naj bi jih zagrešili ruski vojaki.

Moskva je medtem odgovornost za poboje civilistov v Buči že večkrat zanikala. V začetku meseca je ruski predsednik Vladimir Putin podelil odlikovanja 36. brigadi, za katero so ukrajinski uradniki sprva trdili, da stoji za domnevnimi vojnimi zločini v Buči.