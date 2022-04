Raziskave o akutnem hepatitisu, ki lahko močno prizadenejo delovanje jeter otrok, kažejo na sorodnost z okužbami z adenovirusi, vendar natančne povezave med njimi še niso dokazane, je povedal Janez Poklukar in dodal, da čakajo analize iz tujine, kjer so imeli primere obolelih otrok. O prvem primeru so 31. marca sicer poročali iz Škotske, kjer so letos našteli že 13 primerov obolelih otrok, potem ko so v preteklih letih tam letno beležili po štiri primere akutnega hepatitisa. V začetku aprila pa so iz Velike Britanije sporočili, da so letos zabeležili kar 74 tovrstnih primerov, zato so pozvali članice Evropske unije, da začnejo aktivneje prijavljati akutna vnetja jeter pri otrokih, mlajših od 16 let.

Možni povzročitelji za akutni hepatitis neznanega vzroka so različni virusi in drugi patogeni, pa tudi okoljski dejavniki in spremenjen način druženja med otroki v zadnjih dveh letih. Obolenje se lahko kaže s prebavnimi težavami, ki lahko pri otrocih potekajo blago, pri imunsko oslabelih otrocih pa lahko povzročajo tudi druge zdravstvene težave. »V naši državi so trenutno aktivirani vse pristojne inštitucije in strokovnjaki, prav tako lahko zagotovim, da je obravnava potencialnih obolelih strokovna tudi v svetovnem merilu,« je poudaril minister in dodal, da so osnovni ukrepi za preprečevanje akutnega hepatitisa podobni kot pri preprečevanu virusov: redno in temeljito umivanje rok, uporaba maske in socialna distanca.

Oboleli slovenski otrok po dveh dneh zapustil bolnišnico

Doslej je bil v Sloveniji s sumom na akutni hepatits oziroma hepatitis neznanega izvora obravnavan en otrok, star več kot deset let. »Sprejeli smo ga zaradi prebavnih težav, po dveh dneh hospitalizacije pa je bolnišnico zapustil in že okreva v domačem okolju«, je pojasnila pediatrinja in infektologinja Tatjana Mrvič. »Na podrobne rezultate preiskav zdravniki sicer še čakamo, otrokovo zdravstveno stanje pa je dobro,« je dodala Mrvičeva.

Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec poudarja, da, če je nekdo okužen z adenovirusom, še ne pomeni, da gre tudi za akutni hepatitis. »Obolele bi radi pomirili, naj se ne prestrašijo ob diagnozi adenovirusa in naj ne nasedajo napačnim informacijam s spleta, starše otrok pa vseeno pozivamo, naj bodo pozorni na simptome: rumenico, svetlo obarvano blato, drisko, bruhanje in bolečine v trebuhu. V teh primerih naj jih odpeljejo k dežurnemu zdravniku, ki bo uredil nadaljnje zdravljenje, « svetuje Petrovec.

Oboleli otroci se v tujini zdravijo v centrih za bolezni jeter, glede na resnost bolezni pa lahko zdravniki ukrepajo tudi s transplantacijo jeter, kar pa je redkost. Doslej je za akutnim hepatitisom umrl en otrok. Do 23. aprila so v Evropski uniji zabeležili 34 primerov obolelih otrok, v Izraelu so jih našteli 12, v Združenih državah Amerike 9 in v Veliki Britaniji 114. Skupaj so torej našteli 169 primerov obolelih.