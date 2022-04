V petek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi severnih smeri suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo pretežno jasno vreme z nekaj popoldanske kopaste oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: V četrtek in petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden.