Američani Kjell Lindgren, Bob Hines in Jessica Watkins ter Italijanka Samantha Cristoforetti so v kapsuli dragon poleteli iz Cape Canaverala na Floridi in prispeli na ISS okoli 16 ur kasneje. S tem je zasebno podjetje SpaceX Elona Muska že petič po nalogi Nase prepeljalo astronavte na ISS, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za Hinesa in Jesicco Watkins je bil to prvi polet na postajo, za Lindgrena in Samantho Cristoforetti, ki je odšla na ISS v okviru Evropske vesoljske agencije, pa drugi. Na postaji bodo ostali okoli šest mesecev, v tem času pa bodo predvidoma opravili več kot 200 eksperimentov, med drugim o celjenju zašitih ran v mikrogravitaciji, poroča španska tiskovna agencija EFE.