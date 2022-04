Milwaukee je tudi na peti tekmi v seriji igral brez Khrisa Middletona, a se njegova odsotnost ni poznala toliko kot tista Zacha LaVina pri Chicagu. Slednji je namreč v protokolih lige zaradi covida-19, manjkala pa sta tudi Alex Caruso in že dlje časa odsotni Lonzo Ball. Bucks so lahko nadomestili Middletona, Chicago pa se ob skromnejši predstavi DeMarja DeRozana (11 točk) brez nekaterih ključnih igralcev ni znašel.

»Veliko smo govorili o širokem in kakovostnem kadru, ki ga premoremo. Nekateri drugi igralci so dobili priložnost in jo izkoristili. Naša obramba je bila vse boljša in nanjo se moramo še naprej zanašati. Imamo dobro skupino košarkarjev,« je po tekmi izpostavil trener Bucks Mike Budenholzer.

Giannis Antetokounmpo je dosegel 33 točk (11/15 met iz igre) in dodal devet skokov, s klopi se je izkazal Pat Connaughton z 20 točkami, pod košema pa je blestel Bobby Portis, ki je 14 točkam dodal 17 skokov. Pri gostih iz vetrovnega mesta je 23 točk dosegel Patrick Williams, 19 jih je dodal Nikola Vučević.

»Po drugi tekmi, ki smo jo izgubili, smo se pogovorili, kaj natančno je v igri. Vsi smo vedeli, kaj želimo, a to smo morali pokazati na igrišču. Morali smo tekmovati na visoki ravni, se posvečati malenkostim ter si pomagati v obrambi,« je ključe do hitrega napredovanja razkril grški zvezdnik.

Milwaukee zdaj v konferenčnem polfinalu čaka težko pričakovan dvoboj z Boston Celtics. Slednji so s 4:0 pometli z Brooklyn Nets Gorana Dragića in vrgli rokavico sicer favoriziranim Bucks.

Jokić sam ogrožal Bojevnike

Na drugi današnji tekmi je Golden State tesno ugnal Denver in se po sezoni 2018/19 prebil v drugi krog končnice. Tam se bodo pomerili z boljšim iz obračuna med Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves. Izid je trenutno 3:2 v zmagah za Memphis.

Bojevniki, ki so v zadnjih sedmih letih trikrat slavili naslov (2015, 2017, 2018), so serijo zaključili na domačem parketu, potem ko je Denver vzel četrto tekmo v svojo dvorani. Tudi tokrat so do samega konca pretili favoriziranim tekmecem, a je v zadnji četrtini v ključnih trenutkih odgovornost prevzel Stephen Curry in s košem za 99:94 slabih 30 sekund pred iztekom rednega dela odločil dvoboj.

»Videlo se je, da je bil to za nas čuden večer, ker že dolgo nismo igrali odločilne tekme za preboj naprej,« je sprva dejal prvi zvezdnik Golden Stata. »Tako zelo smo si želeli napredovati, da smo si posledično otežili delo. A nekako se še spomnimo, kako je treba igrati v teh trenutkih,« je zahteven obračun ocenil Curry. »Je naš vodja, najdlje je z našo ekipo, je naš MVP. Brez njega je življenje zelo zahtevno. Je edinstven in še naprej bo košarka po njegovi zaslugi videti spektakularna,« pa je svojega dolgoletnega moštvenega kolega pohvalil Klay Thompson (15 točk).

Curry je dvoboj končal s 30 točkami, še 49. pa je v končnici dosegel najmanj pet trojk. Pri gostih je s 30 točkami, 19 skoki in 8 podajami blestel Nikola Jokić, a zgrešil trojko, s katero bi se lahko bojevnikom 25 sekund pred koncem približali na vsega dve točki in zapletli zaključek dvoboja. Vlatko Čančar za Denver ni stopil na parket.

»Jokić je bojevnik. Res ne vem, kako ljudje še najdejo način, da ga kritizirajo. Je popoln? Ne, tega ne morem reči, je pa definicija bojevnika, je stanoviten in tekmovalen. Na igro vpliva na toliko različnih načinov. Imel je sijajno sezono in zaslužil bi si nov naziv najkoristnejšega igralca,« je o Jokiću, ki je praktično edini držal stik z Warriors, po tekmi dejal njegov trener Michael Malone. Srbski center je v seriji v povprečju dosegal 31 točk, 13,2 skoka in 5,8 podaje na tekmo.

V noči na petek bo na igrišču znova slovenski as Luka Dončić, ki bo skušal z Dallas Mavericks v gosteh zaključiti serijo proti Utah Jazz. Dallas v zmagah vodi s 3:2.