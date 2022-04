Liverpool je z visokim presingom takoj prevzel kontrolo nad tekmo. Igralci Villarreala, ki so se postavili globoko na svojo polovico v bunker, so se le redko srečali z žogo in uspeh je bila že vsakič, ko so z njo uspeli priti čez sredino igrišča.. Po dobrih desetih minutah je začela delovati naveza Egipčan Salah – Senegalec Mane, ki sta bila najnevarnejša za gol Špancev, a sta bila ob treh lepih priložnostih pri zaključnih strelih premalo natančna. Diaz je dvakrat poskušal s strelom od daleč, ko je vratar Villarreala Rulli žogo le panično odbil. Kapetan Liverpoola Henderson je iz mrtvega kota stresel vratnico. Tekma je vse bolj spominjala na dvoboj četrtfinala Manchester City – Atletico, saj je Villarreal prišel na Anfield predvsem z načrtom, da preživi, medtem ko ni pokazal nobene želje po igranju. Liverpool je bil v prvem polčasu najbližje zadetku v 42. minuti, ko je Alcantara s silovitim z 20 metrov zadel prečko, ki se je tresla še nekaj minut. Kakšna je bila premoč Liverpoola v prvem polčasu, razkrije razmerje strelov na gol 15:1 (1) v korist varovancev Juergena Kloppa.

V drugem polčasu se razmerje moči ni spremenilo. Razlika je bila le v tem, da so gostitelji postali bolj učinkoviti, tudi na račun večje kakovosti. Če je bil v 50. minuti zadetek Fabinha razveljavljen, ker je bil podajalec Van Dijk v nedovoljenem položaju, je Liverpool tri minute kasneje iz nič dosegel vodilni zadetek za povsem zasluženo vodstvo. Henderson je poslal predložek z desne strani, Estupinan pa je z nogo zadel žogo, ki je spremenila smer in preko prstov vratarja Rullija končala v mreži. V 55. minuti so gostitelji podvojili vodstvo, ko je Salah z globinsko podajo našel Maneja, ki je s konico čevlja žogo porinil v mrežo. To je bil 14. zadetek Sadia Maneja v izločilnih bojih lige prvakov in izenačil rekord med igralci iz Afrike v tem tekmovanju, ki ga je doslej imel Didier Drogba. Villarreal tudi po dveh prejetih zadetkih ni spreminjal taktike, ampak je bil še vnaprej vkopan na svoji polovici in čakal na čudež, da bi dosegel zadetek. Liverpool je iskal tretji gol, vendar ritem je padel. Mreža se je znova zatresla v 64. minuti, a bil zadetek razveljavljen, ker je bil Roberston v nedovoljenem položaju. O nemoči gostov vse pove statistika, saj so na gol Liverpoola v vsakem polčasu streljali le po enkrat in edini (nenevaren) strele v okvir gola sprožili v 87. minuti.