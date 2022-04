Bil je 23. februar 2011, ko je Union Olimpija v 5. krogu drugega dela evrolige gostila Lottomatico iz Rima, ki jo je vodil slovenski strokovnjak Sašo Filipovski. Ljubljančani so tisto tekmo izgubili s 76:87, kar niti ni pomemben podatek. Pomembno pa je, da so bile Stožice tedaj zadnjič razprodane na košarkarskem obračunu Olimpije. Do danes. Dobrih enajst let je trajalo, da so navijači znova napolnili največjo slovensko dvorano, vmes pa je najtrofejnejši slovenski košarkarski klub najprej zamenjal ime v Petrol Olimpija, nato pa doživel še združitev v Cedevito Olimpijo. Z novo zgodbo se počasi vračajo tudi uspehi, ki so očitno predramili košarkarsko zaspano Ljubljano. A ko je bilo vse pripravljeno na slavje po izjemnem košarkarskem večeru, je sledil hladen tuš. Turški Bursaspor je bil v četrtfinalu enostavno predober nasprotnik in tako po beograjski Areni v osmini finala zdaj utišal še polne Stožice. Razočaranje je bilo veliko, saj bi se v primeru zmage prihodnji teden obetal nov spektakel proti Andorri, ki je presenetila Gran Canario. Navijači so sicer pogledovali še dlje in sanjali o razpletu, po katerem bi se v finalu zmaji udarili s prvim favoritom tekmovanja Virtusom iz Bologne, saj bi to pomenilo, da bi bila tudi sklepna tekma evropskega pokala v Ljubljani, a od vsega skupaj zdaj ne bo nič.

Ravno presenetljiv razplet tekme med Gran Canario in Andorro v torek zvečer, ki je v morebitnem polfinalu pomenil spopad z na papirju lažjim nasprotnikom, Andorra se namreč v španskem prvenstvu krčevito bori za obstanek, je še dodatno podžgal ozračje v Stožicah. Navijači so začutili, da se Olimpiji odpira edinstvena priložnost za velik športni uspeh, ki bi mu bili lahko priča v živo. A Bursaspor je imel seveda svoj načrt in je v Ljubljano pripotoval dobro pripravljen. Gostitelji niso ponovili dobrega uvoda v tekmo izpred tedna dni proti Türk Telekomu. Predvsem jih je na cedilu pustil met za tri točke, kar so organizirani gostje znali izkoristiti. S preudarno igro so pridno polnili koš Olimpije in s tem umirjali vzdušje v Stožicah ter pod pritisk spravljali kapetana Jako Blažiča in soigralce. Turško moštvo je iz minute v minute bolj vsiljevalo svoj način igre, ki je temeljil na postavljeni in umirjeni igri. Hitrih tranzicijskih napadov Ljubljančanov ni bilo, meti pa so bili posledično neizdelani. Prednost gostov je tako večino prvega polčasa naraščala in se ob glavnem odmoru ustavila pri 14.

Pred Olimpijo je bila izjemno težka naloga, ki so se je lotili podjetno. Yogi Ferrell je s hitro ukradeno žogo in polaganjem podžgal navijače, delni izid 6:0 pa je dal slutiti, da se potek tekme obrača. A Bursaspor je imel odgovor, s 7:0 so ušli na plus 15. Zdelo se je, da se je tekma prelomila, a gostitelji niso obupovali. S fanatično borbenostjo so začeli topiti prednost, vse bolj pa so bili v dogajanje vpeti navijači, ki se jim je ob uspešnih napadih zmajev dobesedno mešalo. V Stožicah je bilo kot v kotlu, le tri točke zaostanka pred zadnjimi desetimi minutami pa izhodišče, ki so si ga lahko košarkarji v zelenih dresih ob polčasu samo želeli. Nekaj trenutkov kasneje je bilo že minus ena, Olimpija pa je imela napad za vodstvo. A italijanski sodnik Luigi Lamonica je Blažiču zapiskal nošeno žogo, kar je vzelo veter v jadrih gostiteljem. Trinajst zaporednih točk Ferrella je v zaključku prineslo minus dve, osebna napaka Andrewa Andrewsa v napadu pa 9,7 sekunde upanja za Olimpijo. Pullen je s sireno zadel trojko za erupcijo v Stožicah, a je posnetek pokazal, da je bil prepozen. »Čestitam tekmecu. V prvem polčasu smo naredili preveč napak, nismo igrali dobro v obrambi, v drugem pa nam jih ni več uspelo ujeti. Bi se pa zahvalil gledalcem za izjemno podporo,« je po tekmi povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Evropski pokal, drugi izidi četrtfinala: Virtus – Ulm 83:77, Gran Canaria – Andorra 77:79, Valencia – Metropolitans sinoči, polfinalna para: Valencia/Metropolitans – Virtus, Bursaspor – Andorra.