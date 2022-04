»Benfica je favorit, a smo v tej sezoni že dokazali, da lahko igramo proti vsaki ekipi. Odločale bodo malenkosti, naša naloga pa je, da si pred povratno tekmo priigramo čim ugodnejši izid,« je pred obračunom v Lizboni napovedal organizator Gorenjeve igre Domen Tajnik. In ko so Velenjčani po manj kot osmih minutah povedli s 7:3 ter vodili večino prvega polčasa, verjetno niti največji pesimisti niso pomislili, da se lahko prvi medsebojni dvoboj klubov v zgodovini konča za ekipo iz Šaleške doline z nič kaj pravljičnih minus sedem (29:36). Še več: ekipa trenerja Zorana Jovičića je imela na začetku drugega polčasa še vedno prednost dveh golov (19:17), po že petnajstem in hkrati zadnjem izenačenju (24:24 v 39. minuti) pa je sledilo nepričakovano strmoglavljenje slovenskih prvakov.

V vlogi krvnikov zasedbe gostujočega trenerja Zorana Jovičića, ki je pogodbo z Gorenjem podaljšal še za dve sezoni, sta se spet znašla Srba Petar Đorđić (levi zunanji) in Lazar Kukić (organizator igre), ki sta nedavno – z vratarjem Dejanom Milosavljevim na čelu – potopila moško reprezentanco Slovenije v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na SP 2023 na Poljskem in Švedskem. A če bodo izbranci selektorja Uroša Zormana dobili priložnost zaigrati na SP kot ena izmed dveh reprezentanc s posebnim povabilom mednarodne zveze IHF (za eno prosto evropsko mesto kandidira peterica – poleg Slovenije, ki je predvčerajšnjim že uradno zaprosila za »wild card«, še Nizozemska, Češka, Slovaška in Avstrija), Đorđić in Kukić v Lizboni nista dovolila Slovencem popravnega izpita.

Jovičić še vedno upa na čudež

Predvsem po njuni zaslugi je Benfica v manj kot osmih minutah naredila delni izid 6:0 za vodstvo s 30:24 v 48. minuti. Ekipa, ki jo vodi nekdanji španski rokometni zvezdnik in reprezentant Chema Rodriguez, si je s fantastično predstavo srbskega dvojca – skupaj sta dosegla kar 17 golov oziroma skoraj polovico Benficinih – v nadaljevanju dvakrat priigrala še rekordnih osem golov naskoka (35:27, 36:28). S tem je trenutno tretjeuvrščeni klub v portugalski ligi za Sportingom in Portom poskrbel za razliko, s katero ima pred povratno tekmo v Velenju precej večje možnosti v boju za napredovanje na sklepni turnir najboljše četverice v evropski ligi konec maja.

Kljub visokemu zaostanku proti ekipi, ki ima devet tujcev, med njimi tudi Slovenca Tadeja Kljuna (iz dveh poskusov se v Lizboni ni vpisal med strelce), v taboru Gorenja še niso obupali. »Odigrali smo odličen prvi polčas, drugega pa smo začeli v krču. Padli smo in se nam ni več uspelo uspešno zoperstaviti njihovi telesni moči. V obrambi smo popustili, zgrešili preveč čistih strelov in naredili preveč tehničnih napak. A končna razlika je prevelika glede na našo prikazano igro. Dvigniti moramo glave, stopiti skupaj in upati na čudež,« pravi trener Zoran Jovičić.

Benfica – Gorenje Velenje 36:29 (16:18) Pavilhao da Luz, gledalcev: 867, sodnika: Pirvu in Potirniche (oba Romunija). Benfica: Hernandez Ferrer (7 obramb), Capdeville (4 obrambe), Keita 1, Källman, Moreira, Moreno 4, Martins, Borges 2, Rahmel 3, Kukić 8, Grigoras 4, Moraes 4, Kljun, Da Silva 1, Đorđić 9 (4). Gorenje: Panjtar (10 obramb), Taletović (0 obramb), Haseljić 6, Tajnik 4, Pajt 5, Starc, Miklavčič 1, Drobež, Sokolič, Verdinek 3, Šiško 4, Grmšek, 2, Slatinek Jovičić 2, Mlivić, Predović 2, Ravnikar. Sedemmetrovke: Benfica 5 (4), Gorenje 5 (5). Izključitve: Benfica 12 minut, Gorenje 8. Rdeči karton: Borges (36.). Igralec tekme: Lazar Kukić (Benfica).