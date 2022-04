Čeprav so bili v noči na sredo hokejisti Los Angelesa prosti, so se po treh letih spet veselili uvrstitve v končnico lige NHL. Na roke jim je šel poraz njihovega neposrednega tekmeca Vegasa, ki je v Dallasu izgubil po streljanju kazenskih strelov. To pomeni, da Anžeta Kopitarja zagotovo ne bomo videli v Ljubljani na svetovnem prvenstvu divizije I, saj bo v tem času s kralji igral tekme prvega kroga končnice proti Edmontonu.

Zato pa že vse od vrnitve s pripravljalnih tekem na Madžarskem in Slovaškem s preostalimi slovenskimi hokejisti na Bledu trenirajo napadalci Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič, ki se s Fischtown Pinguins niso uvrstili v polfinale končnice nemškega državnega prvenstva. Boljši od ekipe iz Bremerhavna je bil Wolfsburg. Na prvi tekmi se je poškodoval Jeglič, ki nato ni več igral, vendar zdaj že normalno trenira. Ekipi sta se pridružila tudi jeseniška branilca Miha Logar in Žiga Urukalo.

Na treh do zdaj odigranih pripravljalnih tekmah so prejšnji teden izbranci Matjaža Kopitarja v Szekesfehervarju premagali Madžarsko s 3:0, v Hamuliakovu na Slovaškem pa so v prvi tekmi izgubili po podaljšku z Japonsko s 3:4 in dan pozneje s 3:0 premagali še Romunijo. Z Madžarsko (6. maja) in Romunijo (4. maja) bodo igrali tudi na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, kjer bosta njihovi nasprotnici še Litva, s katero bodo igrali svojo prvo tekmo 3. maja, in Južna Koreja, s katero se bodo pomerili 8. maja.

»Z do zdaj odigranimi tekmami smo lahko zadovoljni. Na Slovaškem je bilo igrišče nekaj manjše, in ker smo imeli pred tekmo z Japonsko na njem le en trening, smo imeli kar nekaj težav s prilagoditvijo. Kljub porazu je bilo v igri precej pozitivnih stvari, še bolj sem zadovoljen z igro, ki smo jo prikazali proti Romuniji. Pohvalil bi vse igralce, tako v igri z igralcem manj kot tudi z igralcem več. Pristop je bil na vseh treh tekmah na visoki ravni,« je o tekmah na Madžarskem in Slovaškem dejal Matjaž Kopitar.

Zadnji preizkušnji pred začetkom svetovnega prvenstva bosta proti udeleženkama elitne divizije na Finskem, Italiji in Franciji, ki bi sicer, tako kot Avstrija, morali igrati v Ljubljani. Toda potem ko je mednarodna hokejska zveza IIHF že pred časom zaradi dogodkov v Ukrajini izključila Rusijo in Belorusijo, bosta obe reprezentanci namesto v Ljubljani igrali na Finskem. Po teh dveh tekmah bo Kopitar tudi določil ekipo, ki bo po petih letih spet skušala slovenski hokej popeljati med šestnajst najboljših ekip na svetu. Na papirju so slovenski hokejisti prvi favoriti turnirja, od te vloge niti ne bežijo, a bodo to morali potrditi tudi na ledu.

Če se bo Sloveniji uspelo uvrstiti v elitno divizijo, ne bo igrala v Rusiji. Vodstvo IIHF je v torek sporočilo, da Sankt Peterburg ne bo gostitelj elitne divizije. Nov prireditelj bo znan v času letošnjega prvenstva na Finskem, vendar je ruska hokejska zveza že napovedala, da se bo zoper to odločitev pritožila.