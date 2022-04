Pred nami so prazniki, na predvečer 1. maja bodo po državi zagoreli številni kresovi. Da bi bila praznovanja prijetna, je treba poskrbeti za varnost. Če pripravljate kresovanje, uredite in zavarujte kurišče, ogenj pa nadzorujte ves čas kurjenja, opozarjata uprava za zaščito in reševanje ter policija. Ta izpostavlja tudi previdnost pri ravnanju s pirotehničnimi izdelki in pokanju z možnarji ali karbidom. Skoraj vsako leto se zgodi kakšna nesreča, tudi letos se je že: sredi tega meseca je na Bizeljskem pri rokovanju s karbidom le-ta eksplodiral in občanu poškodoval roko.

Vsi organizatorji javnih prireditev s kresovanjem in vsi drugi, ki bodo kurili kresove, se morajo držati napotkov, ki jih navajamo v nadaljevanju. Prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj meter od roba kresa. Kurišče mora biti od roba gozda oddaljeno najmanj 50 metrov, od pomembnih poti, večjih naselij in objektov, ki imajo opraviti z vnetljivimi ali nevarnimi snovmi, pa vsaj 100 metrov. Obdano mora biti z negorljivimi materiali, na primer s peskom, kamni, opeko, kovino. Kres mora biti ves čas pod nazorom odrasle osebe. Ob vetrovnem vremenu ga ne smemo prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti. Priporočljivo je uporabiti čim bolj suh les. Prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke. Po koncu kurjenja je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, kurišče je priporočljivo prekriti z negorljivim materialom, denimo peskom ali zemljo. Za kurjenje kresov je treba pridobiti dovoljenje upravne enote. Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti vzpostavljeni ustrezni ukrepi, predvsem mora biti zagotovljena požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci. Če kres vseeno povzroči požar v naravnem okolju, je treba takoj poklicati številko 112. Regijski center za obveščanje bo na mesto požara napotil gasilce. V primeru razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje kresov prepovedano.

Nevarno pokanje

Kar zadeva pirotehniko, policija prav tako opozarja na veliko previdnost. V zabavo je namreč le posameznikom, mnogim pa je neprijetna in jim vzbuja strah ter nelagodje. Nepremišljena in neprevidna uporaba lahko povzroči poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in tako dalje), moteča je za živali in onesnažuje okolje. Vzroki za nesreče so predvsem nepremišljenost, objestnost, nestrokovno ravnanje, puščanje mladoletnikov ali otrok pri uporabi ognjemetnih izdelkov 1. in 2. kategorije brez nadzora. Policija opozarja na previdno ravnanje tudi pri uporabi možnarjev različnih izvedb; po zakonu o orožju so možnarji priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo jih na prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe. Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, ko je takšno pokanje že tradicija. Pokanje v nočnem času (med 22. in 6. uro) ni dovoljeno. Mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana.