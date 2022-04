Okrepčevalnica Čompa: Ljubljanska mesna institucija

Trubarjeva cesta v Ljubljani po hipstersko ponuja na desetine različnih lokalov, vinotek, beznic, trgovinic, restavracij z mednarodno in slovensko kuhinjo. A če upoštevamo vinsko ponudbo in kakovost hrane, je Čompa najboljše, kar se vam lahko zgodi na relaciji med Emporiumom in šempetrsko cerkvijo.