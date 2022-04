Minulo soboto je nakupovalno središče na Rudniku zaznamovala velika prometna gneča v parkirni hiši med Supernovo in E.Leclercom. Nastala je takšna prometna zagata, da so vozniki, predvsem tisti, ki so parkirali v višjih etažah parkirne hiše, čakali tudi po več kot eno uro, da so po opravljenih nakupih lahko odpeljali iz parkirne hiše. Stanje se je izboljšalo šele, ko so promet v hiši, ki sprejme kar 1800 vozil, pomagali urejati varnostniki.

Jezni kupci, ki so pri odhodu domov obtičali v koloni pločevine, so na družbenih omrežjih krivca za nastalo situacijo videli predvsem v dejstvu, da ima parkirna hiša le en uvoz in en izvoz. V skupini Supernova in E.Leclercu menijo, da je prometni zamašek nastal »tudi zaradi zelo velikega obiska razširjenega centra Supernova Ljubljana Rudnik«. »Izziv je večplasten in poleg izvoza iz garažne hiše vključuje še prometno ureditev in razvoj krožišča, ki pa je v domeni Mestne občine Ljubljana. Vse vključene stranke, predstavniki tako Mestne občine Ljubljana kot E.Leclerca in Supernove, si intenzivno prizadevajo za čim hitrejšo zagotovitev celovite, dolgoročne sistemske rešitve,« so sporočili iz Supernove.

Kratkoročno pa bodo prometno situacijo poskušali omiliti z dodatnimi varnostniki, ki bodo že od konca tega tedna med 11. in 20. uro skrbeli za boljšo pretočnost prometa v parkirni hiši in bližnjem krožišču. Prav tako bodo odprli dostop na streho prenovljenega dela Supernove, ki bo nudil »dodaten izhod iz garažne hiše in ga bodo za večjo pretočnosti lahko uporabili tudi obiskovalci, ki bodo sicer parkirali v drugem nadstropju garažne hiše«.

»Za boljšo informiranost voznikov o možnih izhodih bodo prav tako že v tem tednu pripravljeni dodatni informacijski plakati,« so še sporočili iz Supernove, kjer zagotavljajo, da bodo skupaj z občino in E.Leclercom spremljali prometno situacijo in rešitve prilagajali, da bi bila pretočnost izhoda iz parkirne hiše čim boljša.