Janša hiti s financiranjem lojalnih znanstvenikov

O tem, kdo bo soupravljal več kot dvestomilijonski proračun javnih sredstev za znanost, bo ponovno odločalo sodišče. Vlada Janeza Janše je že dvakrat predčasno in domnevno protipravno razrešila člane upravnega odbora, ki se niso uklonili njeni politični volji. Janšev krog skuša denar speljati do podpornikov iz znanstvenih in akademskih vrst.