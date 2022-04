Hja, ne smemo pozabiti, da se bliža turistična sezona. In bo svoje k bolj atraktivni turistični ponudbi naše države prispevala še Slovenska vojska. Z oklepnikom na Bled in v Postojnsko jamo! Si predstavljate, kakšna atrakcija bo to za naše drage turiste, ko jih bodo na ogled lepot naše dežele popeljali z oklepnikom.

Mislite, da ne? Da hoče Tonin to zadevo čim prej končati in zagotoviti provizije vsem vključenim v posel, dokler še lahko, torej preden v vlado pride Golob in ustavi ta posel? Tega preprosto ne moremo in nočemo verjeti. Tonin že ni tak.