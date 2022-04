Gozdne zamislice polne idej

Družinski center Mala ulica je pripravil knjižico Gozdne zamislice, ki so jo oblikovali v želji, da otroke in starše navduši ter spodbudi k zabavnemu in zanimivemu preživljanju prostega časa v naravi, saj gozd otrokom ponuja številne možnosti za sprostitev in igro. Med idejami, ki so jih na gozdnih sprehodih in v počitniškem varstvu preizkusili sami, so izbrali takšne, ki so otroke najbolj pritegnile in jih spodbudile k pozornejšemu opazovanju narave.