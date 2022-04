Triumfalni prihod nove stranke na politično prizorišče pa prinaša tudi tveganja. V parlamentarne klopi bodo prišli številni povsem neizkušeni poslanci, za katere Golob pred meseci niti slišal ni, kaj šele da bi jih poznal. Taki poslanci so vselej lahek plen za različne interesne skupine, ki si želijo zagotoviti vpliv na proces političnega odločanja. Pozorno bo tudi treba opazovati, ali in v kakšni obliki bo nova oblast začela »plačevati« za podporo mož in žena iz ozadja, brez katerih Golobu v nekaj mesecih zagotovo ne bi uspelo skočiti na sam vrh oblasti. Račun za takšno podporo se vedno plača in s tem tudi ni nič narobe, če se to ne dela v škodo velike večine državljanov. Golob je na oblast prišel z napovedjo, da bo delal drugače. Zato pričakujemo, da bo oblast plesala tako, da bomo lahko plesali vsi. x Nedeljski dnevnik