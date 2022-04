V svojih analizah so se gospodje komentatorji z desne ter posamezni voditelji oddaj bolj ali manj vneto sprenevedali ter se izogibali poimenovanju bistvenih razlogov za Janšev poraz. Najtežje je pač priznati, da je za svoj poraz in poraz podložnih strank kriv Janša sam. Ljudje smo njemu in njegovim zamerili aroganco in nesramnost, odtujenost od naroda, negiranje dejstva, da mnogi mislimo drugače. Vlada ni želela, ni se ji zdelo pomembno prepoznati, da ne prenesemo njihovega zmerjanja in norčevanja, da ne prenesemo rohnenja Hojsa in vzvišenosti Kacina, da smo ogorčeni zaradi Mahničevih žalitev, da ne pristajamo na urejanje RTV po meri strojevodje Kmetiča, da sta Grims in Škrinjarjeva s svojo aroganco odbijajoča, da je malikovanje lika in dela vrhovnega vodje smešno, da je šopirjenje Simonitija vulgarno, da je Pojbič zgolj smešen lik, da nas zlizana Olaj in Krek ne prepričata, da ne prenesemo bebavega smehljanja Kustečeve, pa Peričevega lezenja nekam in Jelinčičevega cenika, da zaničujemo Vizjakovo širokoustenje o trenju jajc sodnikom, da se nam upira Počivalškovo uživanje prleških sendvičev med karanteno, da ne verjamemo Dikaučičevi nedolžnosti in se posmehujemo Toninovemu valjanju po blatu, predvsem pa, da ne maramo izdajalcev, ne tistih od prej in ne novodobnih.

Dolg je spisek vsega, kar jim zamerimo in za kar smo jim v nedeljo izstavili račun. Kar so z glavo dobrega in koristnega naredili, so s svojimi jeziki in prsti podrli in uničili ter z obsežno namestitvijo »naših« zapacali. Danes žanjejo, kar so posejali.

Upam, da se nedeljski zmagovalec volitev zaveda pasti vladanja in se bo znal in zmogel izogniti vsemu, kar je povzročilo Janšev poraz. Ko je bivša sodelavka postala generalna šefinja, mi je zabičala, da želi vedno odkrito vedeti, kako diha teren. Čez nekaj mesecev pa mi je ob mojih pripombah s terena odvrnila, da spodaj pač ne moremo razumeti, kako je na vrhu.

Oblast je slast in to je največja past za vsakogar. Teren pa vedno diha in živi ter ob volitvah vedno znova tudi izstavi račun. Ljudstva pač ni mogoče zamenjati.

Magda Plementaš Lombar, Kranj