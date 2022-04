iskrene čestitke in zahvala, da ste nam z veliko zmago vrnili upanje v normalizacijo življenja v Sloveniji. Verjamem, da vaša zmaga vliva upanje in zaupanje tudi vsem tistim, ki smo volili katero od strank Gibanju Svoboda sorodnega političnega loka. Dve od teh sta se uvrstili v parlament, dve sta izpadli, nekaj je tudi še takšnih, ki so ostale daleč od vstopnega praga, toda za vse te velja prepričanje, da so vsaka po svojih močeh iskreno prispevale k tej veliki pozitivni spremembi, k odmiku od grožnje orbanizacije Slovenije. Zdelo bi se mi modro, pravično in daljnosežno pomembno, če bi Gibanje Svoboda začelo normalizacijo političnega vzdušja v državi prav znotraj tega političnega loka, in sicer s simbolnim vabilom vsem sorodno mislečim, ki so izpadli iz tekme za vstop v parlament, k neki obliki sodelovanja (s čimer bi jih nagradili oziroma se jim oddolžili, saj so po svojih močeh pomembno prispevali tudi k vašemu uspehu): bodisi k polnopravni pridružitvi Gibanju Svoboda bodisi na neki drugi način, ki bi omogočil njihovo preživetje, predvsem pa bi omogočil preživetje idej in programov, za katere se zavzemajo.

Verjamem, gospod Golob, da bi na tak način že na samem začetku svojega mandata še močneje utrdili občutke zaupanja in solidarnosti znotraj pomembnega, svobodomiselnega in naprednega dela slovenske javnosti – kar je nujen temelj za izgradnjo novega zaupanja, solidarnosti in nujno potrebne sprave v celotnem družbenem telesu slovenskega naroda. Sprava na vseh ravneh naše družbe, tako med sorodno mislečimi kot med drugače mislečimi, je nujen prvi pogoj za uresničevanje pozitivnih gospodarskih, socialnih in kulturnih programov, za katere ste se zavzemali in jih obljubljali v predvolilni kampanji. Želim vam, spoštovani gospod Golob in celotno vodstvo Gibanja Svoboda, da že s prvimi povolilnimi političnimi potezami začrtate pot, ki nas bo državljane Republike Slovenije vodila k novemu družbenemu razcvetu.

Andrej Poznič, Mengeš