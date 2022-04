To bi se gotovo že zgodilo, če bi Nato sledil pozivom ukrajinskih oblasti, da naj zapre zračni prostor nad Ukrajino. Takšen ukrep je Natu predlagal tudi Janša, čeprav Ukrajina ni članica Nata niti EU. Zato njena zahteva po kolektivni obrambi pravno ni upravičena. Kljub temu se je Nato močno vpletel v ta spopad. Države, članice Nata, Ukrajini dobavljajo najsodobnejše orožje. Po neuradnih virih pri organizaciji ukrajinske vojske sodeluje tudi Pentagon. Vse kaže, da se vzpostavljajo pogoji za nov cikel obsežnih vojaških spopadov v Evropi.

Takšen scenarij gotovo ustreza ameriškim interesom. Ni skrivnost, da ZDA kot vodilna članica Nata ne podpirajo močne in suverene Evrope. Ravnanje EU močno obremenjuje navzkrižje interesov večine članic Unije. Kar tri četrtine (78 odstotkov) članic Unije ima hkrati tudi status članice Nata. Ne preseneča, da je vojna v Ukrajini razkrila, da je EU izgubila duha evropskega povezovanja, kakršnega je leta 1950 predstavil Robert Schuman v svoji deklaraciji za mir. Schuman je sklepal, da Nato, ustanovljen leta 1949 kot vojaško-politična organizacija na področju obrambe, ne bo zmogel zagotavljati temeljnega cilja, to je miru v Evropi. Ni se motil. Če bi ob ukrajinski krizi evropski politiki miru v Evropi posvečali toliko pozornosti, kot je namenjajo sprejemanju sankcij proti Rusiji, se ne bi soočali z grožnjo vojaških spopadov širših razsežnosti.

Kakšen razplet ukrajinske krize lahko pričakujemo? Obeti za mir so slabi. Ob predpostavki, da ne bo prišlo do uporabe jedrskega orožja, lahko na podlagi podatkov iz druge svetovne vojne sklepamo, kaj bi se zgodilo v prihodnosti. Ob najbolj črnem scenariju bi število mrtvih doseglo 100 milijonov, od tega večino kakih 60 milijonov civilistov. Neposredna škoda bi dosegla vrednost kakih 750 milijard. Vrednostne ocene, ki se opirajo na podatke o drugi svetovni vojni, so seveda hipotetične. Vendar opozarjajo, kako škodljivo je ravnanje Unije in evropskih politikov, ker se niso dovolj zavzemali za mirno rešitev ukrajinske krize. In to kljub temu da je v pogodbi o EU v 3. členu prav »krepitev miru« med cilji Unije zapisana na prvem mestu.

Tudi za najbolj usodne družbene odločitve velja načelo nepovratnosti. Obdobje in čas, ko bi se v ukrajinski krizi evropski politiki lahko uspešno pogajali o miru, je skorajda že preteklost. Obisk Merklove in Macrona pri Putinu je bil verjetno edini resnejši poskus. Prevladujejo politiki, kakršen je Janša, ki menijo, da se morajo mirovniki dokazati z orožjem na bojnem polju. Tudi popoln zgodovinski preobrat v orožarsko vedno zadržani Nemčiji veliko pove. V orožje investirajo 100 milijard, da bo tudi Nemčija postala pomembna vojaška sila. Vsako orožje pa je uporabno samo za eno stvar, za vojskovanje.

Unija, ki jo simbolizira golob z oljčno vejico, spreminja svojo podobo. Še vedno bomo prisegali na mir kot evropsko vrednoto, vendar z majhno spremembo. Oljčno vejico v golobovem kljunu bomo za (ne)določen čas nadomestili z manevrirno raketo. Kakšno poslanstvo bo poslej opravljal tako opremljeni golob, vemo. Glasnik miru in vrednot Unije gotovo ne bo.

Janez Krnc, Litija