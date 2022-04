Padna. Med prvomajskimi prazniki, 30. aprila in 1. maja, bo v Padni zaživel že 10. Praznik olja in bledeža, ki ga prireja Krajevna skupnost Padna vas v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož. Tako kot veleva tradicija, bodo ob tej priložnosti vaščani odprli svoja dvorišča in ponudili domače jedi, obiskali pa boste lahko tudi tržnico avtohtonih sort oljčnega olja, zdravih kmetijskih pridelkov in tradicionalnih istrskih jedi. Tudi letos bosta v ospredju oljčno olje in bledež, kot v teh krajih pravijo blitvi. Legenda pravi, da so vaščani z bledežem leta 1885 »zgradili« zvonik, ki se dviga ob cerkvi svetega Blaža, zavetnika vasi. Z zaslužkom od prodaje zimskega in letnega bledeža so namreč finančno prispevali h gradnji zvonika.

Na ogled dokumentarni film o Padni

Praznovanje se bo začelo v soboto, 30. aprila, ob 9.30 s sveto mašo in blagoslovom bledeža in oljčnega olja v cerkvi svetega Blaža. Ob 10. uri bo sledil uradni začetek dogodka in blagoslov prenovljene galerije Božidarja Jakca. V soboto in nedeljo bo med 11. in 18. uro potekala istrska kmečka tržnica oljčnega olja in domačih proizvodov. »V vasi bodo v soboto za vzdušje skrbeli moški pevski zbor Pergola, pihalni orkester Banda di Buie in vaški godec Bine. Oba dneva prireditve si bodo obiskovalci lahko ob 14. in 16. uri ogledali razstavni salon Gold Istra tartufi, kjer bodo na ogled vsi njihovi izdelki, predstavili pa bodo tudi zanimivo delo tartufarjev,« so povabili iz Turističnega združenja Portorož in dodali, da bo praznik tako v soboto kot v nedeljo ponudil veliko zanimivih vsebin. »Ob 15. uri bo organiziran vodeni ogled Padne, na ogled bosta tudi galerija Božidarja Jakca in cerkev svetega Blaža. Organizirana bo lončarska delavnica, za otroke pa tudi delavnica izdelovanja okraskov iz recikliranih materialov. Večeri bodo posvečeni glasbi in plesu,« so pri združenju izpostavili le nekaj zanimivosti iz programa.

Tudi letos brezplačen avtobusni prevoz

Praznik bo tudi športno obarvan. V soboto bo med 10. in 14. uro potekal balinarski turnir mladih U11, Padna 2022, tako v soboto kot v nedeljo pa se bodo obiskovalci lahko podali na Padenski pohod. Zbirno mesto bo ob 16. uri pred TIC Padna, pohod bo trajal približno uro in pol. Vse vsebine v okviru praznika bodo brezplačne. Da bi se izognili prometni gneči in razbremenili okolje, bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz na razdalji Piran–Portorož–Lucija–Sečovlje–Padna. Urnik odhodov avtobusa iz Pirana: ob 10., 12., 14. in 16. uri. Zadnji odhod iz Padne bo v soboto ob 23. in v nedeljo ob 22. uri.